Un grand canidé retrouvé mort à Barjac, l'association One Voice porte plainte

Une louve a-t-elle été retrouvée morte étranglée à Barjac, prise dans un collet pour renard ? L'autopsie est en cours pour déterminer si ce grand canidé est oui ou non un loup, mais pour l'association One Voice, peu importe. L'association de protection des animaux a déposé une plainte pour "destruction d’espèce protégée et infraction à la réglementation encadrant la pratique du piégeage", d'après son communiqué.

L'association One Voice porte plainte

L'association dénonce d'abord l'utilisation de pièges, type collet. Même si ces pièges sont légaux, "ils n’en restent pas moins des instruments cruels qui font terriblement souffrir les animaux attrapés", rappelle One Voice. De plus, même s'ils sont destinés à des espèces précises, en l'occurrence des renards, d'autres animaux peuvent se laisser prendre, comme des loups ou des chiens. Si l'animal s'avère être une louve, une seconde viendra s'ajouter : abattage d'animal protégé. Dans son communiqué , One Voice précise "le piégeage d’une espèce protégée est strictement interdit par la loi et peut même s’apparenter à du braconnage".

Ce ne serait pas la première fois qu'un loup se baladerait dans le Gard, à Moulézan en 2022, un animal avait attaqué des brebis . Plus récemment en Lozère, un loup a été aperçu entrain de traverser l'autoroute 75 .