Paris, France

Un chemin direct du producteur au consommateur : c'est ce que propose un Monoprix parisien pour des champignons. Ces pleurotes sont cultivés à quelques mètres sous les pieds des clients. Quelques volées de marches seulement séparent le producteur du consommateur dans ce magasin au cœur de la capitale.

C'est au sous-sol, dans la cave de 16 mètres carrés de ce magasin, depuis octobre 2017, que la startup "La Boite à champignons" cultive ses pleurotes. Quand le champignon est assez gros, 8 à 10 centimètres, il est cueilli et vendu un étage au-dessus, dans les rayons fruits et légumes, mais aussi dans neuf autres magasins de l'enseigne à Paris.

Des pleurotes sur du marc de café

Quand on ouvre la porte de la cave du Monoprix, le spectacle est saisissant. Des gros boudins sont suspendus sur des tringles en métal. A l'intérieur des gros sacs, il y a un substrat composé surtout de marc de café, un fertilisant bien connu des jardiniers, de cartons recyclés mais aussi d'autres bio-déchets urbains.

Nous sommes là dans la chambre de fructification. Le champignon incube deux semaines avant d'être conduit dans cette "chambre". Dans la salle, il faudra une quinzaine de jours avant que les champignons apparaissent à travers les entailles pratiquées dans les sacs.

Dans la cave du Monoprix parisien. © Radio France - Martine Bréson

Les conditions d'un sous-bois dans une cave

Dans cette cave, la température est maintenue entre 18 et 20 degrés. Les producteurs ont recréé les conditions d'un sous-bois : humidité et fraîcheur avec une lumière très faible. Les champignons se plaisent dans cet espace. Le marc de café leur convient particulièrement bien et "non les pleurotes ne prennent pas du tout le goût du café", précise en souriant Maximilien Koegler, ingénieur agronome, qui travaille pour La Boite à champignons.

Ce substrat, qui ne contient aucun produit chimique, est bien serré dans une enveloppe plastifiée. C'est sur ces boudins que poussent les pleurotes. Près de 24 kilos de champignons sont récoltés par semaine dans cette cave, précise l'agronome.

Près de 24 kilos récoltés dans cette cave © Radio France - Martine Bréson

Ces champignons sont aussi cultivés à plus grande échelle sur un site dans les Yvelines près de Versailles. Là-bas, une tonne de champignons est récoltée par mois. Le substrat est aussi produit sur ce site.

Cultivez vous-même vos pleurotes dans votre cuisine

La Boite à champignons, qui cultive des champignons mais aussi des légumes comme des endives et des micro-pousses à partir de bio-déchets récupérés en ville, a aussi eu une autre idée. Elle a décidé de permettre à tout le monde de cultiver des pleurotes.

Elle a imaginé un kit "Prêt à cultiver". Dans la boite, il y a du subtrat, que La Boite à champignons fabrique, et il suffit d'un peu d'humidité pour voir véritablement pousser les champignons. "Vous obtiendrez jusqu'à trois récoltes dans votre cuisine à condition de ne pas oublier d'arroser tous les jours", précise l'agronome.

Le kit-pousse permet de cultiver des pleurotes dans sa cuisine. © Radio France - Martine Bréson

... et dans votre jardin

Pour ceux qui ont un jardin, pour une quarantaine d'euros, la startup vend aussi de gros boudins de substrat comme ceux qui se trouvent dans la cave du magasin parisien. Il faut suspendre le sac à l'ombre, sous un arbre par exemple. Au bout de quelques jours, les champignons apparaissent. Il suffit alors d'attendre une dizaine de jours avant de les récolter. Vous pourrez obtenir ainsi plusieurs kilos de pleurotes.

Valoriser les bio-déchets des villes

L'économie circulaire, la valorisation des déchets des villes : c'est l'objectif premier de La Boite à champignons. Pour ses champignons, toutes les semaines, des personnes issues de l'insertion professionnelle récupèrent du marc de café et des bio-déchets dans toute l'Ile-de-France.

Les entreprises partenaires, qui acceptent de donner leur marc de café, reçoivent des pleurotes en contrepartie. Les collecteurs vont aussi dans des brûleries de café qui installent des machines à café dans des entreprises et qui jetaient ce marc. Désormais, il est récupéré pour être valorisé avec la culture de champignons.

En tout cinq tonnes de marc de café sont récupérées par semaine pour faire du substrat.

La startup propose à tous de s'investir dans la valorisation des biodéchets urbains. Entreprises, écoles, associations et particuliers peuvent la contacter sur internet à cette adresse : bonjour@laboiteachampignons.com.

Elle a aussi un site pour présenter ses actions et ses produits.