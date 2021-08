Un gros boum dans le ciel de Dijon

Une détonation assourdissante et des vitres qui tremblent. Tout le monde à Dijon et alentours a entendu ce gros boum qui a secoué le ciel. En voici l'explication :

Comme un bruit d'explosion et des vitres qui tremblent. Tous les habitants de Dijon et alentours ont entendu cette forte détonation en plein milieu d'après-midi. Il n'en faut pas plus pour emballer les réseaux sociaux, on se rassure, une fois de plus il s'agit d'un avion de chasse qui a passé le mur du son, comme en atteste ce tweet de la préfecture de Côte-d'Or.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

A priori, cette détonation n'a pas fait de dégâts. Elle a en tout cas été perçue par des robots qui surveillent les survols de notre département :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce n'est pas la première fois que ce genre de surprise nous fait sursauter. L'été dernier, le 30 juillet 2020, deux fortes explosions avaient été entendues à Dijon mais aussi à Quetigny, Veneray-les-Laumes ou encore Messigny-et-Vantoux. Les pompiers ont confirmé qu'aucune intervention n'était en cours, il s'agissait de deux Rafale français qui ont franchi le mur du son.