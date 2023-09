Un gros "BOUM" dans le Luberon : les démineurs ont fait sauter les explosifs d'un ancien artificier du BTP

Un ancien artificier du BTP vivant à Gordes a sollicité les gendarmes pour faire disparaître son stock d'explosifs. C'est la raison de ce gros "BOUM", bruit d'explosion entendu à plusieurs kilomètres à la ronde dans le Luberon, aux alentours de 16h ce lundi 25 septembre.

"On a plus l'habitude de la grenade retrouvée dans le grenier de Papi"

"On a plus l'habitude de la grenade retrouvée dans le grenier de Papi" sourit un gendarme. Des militaires formés à la reconnaissance d'explosifs ont inspecté la cinquantaine de pains de nitrate d'ammonium et les plus de 1000 détonateurs conservés par l'artificier retraité. Ils étaient stockés dans les règles, en sécurité, charges explosives et détonateurs séparés. Les gendarmes ont estimé vu l'ancienneté des explosifs qu'il fallait les détruire.

Ce sont donc les démineurs de la préfecture de Vaucluse qui ont incinéré les explosifs et mis à feu les détonateurs. Entraînant cette explosion entendue à plusieurs kilomètres à la ronde.