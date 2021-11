Un gros jackpot décroché au casino de Santenay en Côte-d'Or

C'est historique pour le casino de Santenay. Un joueur vient de décrocher plus de 68 000 euros sur une machine à sous. C'est le plus gros gain remporté dans l'établissement de Côte-d'Or.

Noël avant Noël. En tout cas, le gagnant du plus gros gain jamais remporté au casino de Santenay n'aura pas de problèmes pour ses achats de fin d'année. Il a décroché 68 165,28 euros sur une machine à sous de l'établissement. C'est du jamais vu et un gain historique, d'autant plus qu'il est annoncé au cours d'une autre journée historique pour la Côte-d'Or avec la visite d'Angela Merkel et Emmanuel Macron.

Une somme historique décrochée au Casino de Santenay en Côte-d'Or - Joa

Attention, jouer comporte des risques. endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) pour toute information.

