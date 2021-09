Un gros poisson de 117 kilos sur le marché de Vergt en Dordogne

C'est un gros gros poisson entier qui était sur les étals de Gwenaël. Le poissonnier a acheté ce flétan de 117 kilos sur la criée de Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais. Le Flétan a été transporté de nuit par camion frigorifique.Il est arrivé en Dordogne vers 4 heures du matin ce vendredi, juste à temps pour l'installation du poissonnier sur le marché de Vergt à 6 heures.

Un Flétan de 117 kilos, ce n'est pas un record mais c'est un une prise rare explique Gwenäel. Le poisson mesure 1m80 et doit avoir entre 30 et 50 ans. Le poissonnier explique qu'il l'a acheté pour 1.800 euros. Un investissement pour l'artisan car sur le poisson entier "il y a entre 50% et 60% que l'on ne peut pas manger". Gwenaël avait déjà exposé et vendu un thon géant, il se spécialise dans la vente de gros poissons "car cela permet de les rendre nobles et de faire découvrir ce qu'il y a sous la mer".

Le Flétan est un poisson apprécié en cuisine car il a une chair très fine et très peu d'arrête.