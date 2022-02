Un groupe breton en lice pour représenter la France à l'Eurovision

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité . Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt.

France Télévision a dévoilé mercredi la liste des 12 chansons et artistes sélectionnés pour représenter la France à l'Eurovision en mai prochain. Et on y trouve une chanson en breton, "Fulenn" du groupe Alvan et Ahez.

On y croit! Des Bretons vont peut-être représenter la France cette année à l'Eurovision.

France Télévisions a révélé mercredi 16 février les 12 chansons et artistes en lice pour défendre les chances tricolores en mai prochain à Turin. Dans cette liste, une chanson en breton par des Bretons : "Fulenn" du groupe électro Alvan et Ahez.

Dans le descriptif du site de l'Eurovision on peut lire que ce groupe est composé de deux formations bretonnes. Alvan est un musicien touche à tout issu de la scène électro rennaise qui a fait les premières parties de Petit Biscuit ou Ofenbach et s’est notamment produit aux Transmusicales. Ahez est le trio composé de Marine, Sterenn D. et Sterenn L., trois chanteuses bretonnes d’héritage traditionnel qui se sont rencontrées au lycée. Habituées de la scène (Festival Interceltique de Lorient, Celtic Connections de Glasgow), elles racontent dans leurs textes en breton, des histoires contemporaines mêlées à des mythes de leur région.

Fulenn, la chanson que les artistes souhaitent porter à l’Eurovision, est l’étonnante rencontre entre les univers musicaux avec de l’électro et du chant traditionnel. Les paroles, poétiques et mystiques, reprennent librement la légende bretonne d’une jeune femme qui s’émancipe du regard des autres en allant danser la nuit tombée à la lumière d’un feu de joie (Fulenn se traduit à la fois par « étincelle » et « jeune fille »).

Le public et un jury choisiront la chanson qui représentera la France à l'Eurovision lors d'une émission le 5 mars sur France 2.