Un habitant d'Auriol répond à l'appel d'un couple du Périgord bientôt privé de logement lancé sur France Bleu

La main tendue d'un habitant d'Auriol à l'Est de Marseille à un couple du Périgord. Bientôt privés de leur maison et sans solution de relogement, les personnes âgées vont finalement habiter chez Patrice. Le temps des travaux, Irène et Didier vont louer la maison de vacances situé près de chez eux.