Un habitant de Dordogne retrouve un boa dans son jardin

On a plus l'habitude de les voir dans les forêts tropicales que dans son jardin et pourtant, un habitant de Périgueux a retrouvé un serpent sur le muret de son jardin rue du sergent Bonnelie, quartier Saint-Georges. Il a vu le boa constrictor ce mardi soir vers 21h30 et il a tout de suite appelé les secours, la police et les pompiers.

Les pompiers qui ont les compétences pour manipuler ces espèces se sont approchés et se sont rendus compte que le serpent qui mesure un mètre était mort. Ils se sont occupés de récupérer la dépouille de l'animal.

Les policiers de Périgueux pensent qu'il a été déposé là par son propriétaire.