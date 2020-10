Un habitant de Dun-le-Palestel se retrouve avec 800 kilos de citrouille sur les bras

800 kilos de citrouilles dans son jardin ! Raymond Raynaud, un habitant de Dun-le-Palestel a fait pousser plusieurs énormes courges dans son potager dans l'objectif de remporter le concours de la plus grosse citrouille à la fête de la citrouille de Saint-Laurent. Mais comme de nombreux événements, les festivités prévues le 18 octobre, sont annulées à cause de la crise sanitaire. Résultat le Creusois se retrouve avec une citrouille de 450 kilos, une autre de 280 kilos et une troisième de 100 kilos sur les bras !

80 à 100 litres d'eau par jour

Le retraité cultive de gros légumes depuis une quinzaine d'années. Sa citrouille de 450 kilos est sa plus grande fierté. Pour en arriver là, il a fallu du temps et de la patience. "Je l'ai semé fin mars. Malgré la sécheresse, elle a bien poussé !" dit-il enthousiaste. Pour une telle courge, il faut entre 80 et 100 litres d'eau par jour. "Ça ne pousse pas tout seul, on y met de l'engrais un petit peu" confie Raymond sans révéler pour autant sa recette secrète.

Raymond Raynaud a aussi fait pousser une courge verte de 280 kilos © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Il va proposer ses trois citrouilles au collège et au écoles de Dun-le-Palestel pour Halloween. Mais reste un léger problème à régler : le transport !