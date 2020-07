Un habitant de Fréjus découvre un portefeuille rempli d'argent liquide et le dépose au commissariat

Bien mal acquis ne profite jamais. C'est peut-être ce qu'a pensé Moktar Meslem quand il a découvert un portefeuille sur le trottoir dimanche soir à proximité d'un restaurant de Fréjus. Le jeune homme a décidé de ramener la totalité du contenu , dont 1505 euros en argent liquide, au commissariat de police. Le propriétaire, un touriste roumain, a été contacté et a pu reprendre son bien.

"Je rêve ou pas ?" Moktar

"Quand j'ai vu le portefeuille, je me suis dit je rêve ou pas ? Puis j'ai regardé l'intérieur, j'ai vu les papiers, et une fois que j'ai vu tout l'argent qu'il y avait à l'intérieur, mon coeur a commencé à battre" raconte à France Bleu Provence Moktar Meslem. Après s'être demandé s'il devait le laisser au restaurateur ou s'il devait lui-même le déposer au commissariat, il a finalement opté pour la seconde solution. "Je me suis dit, non, imagine toi que le restaurateur ne lui rend rien. Le pauvre, il est venu en vacances. Il a tout perdu, il ne va plus revenir chez nous" poursuit l'honnête jeune homme.

"Une invitation au restaurant"

Les policiers du commissariat de Fréjus-Saint Raphaël ont donc réussi à localiser le touriste qui est venu récupérer son bien. "Complètement éberlué que son portefeuille lui soit rendu et que surtout la totalité de l'argent soit encore dedans" commente un proche du dossier. L'heureux touriste a contacté Moktar pour l'inviter au restaurant. "Il était très ému, super content et m'a dit que c'était la première fois qu'il tombe sur une personne comme ça".