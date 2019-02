Un habitant de La Flèche donne 1.000 euros à une école pour financer un voyage scolaire

La Flèche, France

Quand un habitant de La Flèche lui a remis le chèque en main propre, le directeur de l'école Jules Ferry de La Flèche a été un brin surpris : "j'ai vu le montant : 1.000 euros", lance le directeur de l'établissement scolaire, Morgan Martin. Un don exceptionnel venu s'ajouter aux 1.650 euros déjà récoltés via une cagnotte en ligne, et qui permet de boucler le budget espéré pour réaliser un voyage de deux jours à Nantes avec 68 élèves.

"Ravis de cette générosité"

Le donateur n'est pas un ancien élève, n'a pas de petits-enfants qui y sont scolarisés : "il m'a simplement expliqué qu'il avait vu notre appel aux dons dans la presse et qu'il était touché par le projet, précise Morgan Martin._Il est venu en toute humilité, toute discrétion, c'est un geste de générosité très important donc ça nous a fait vraiment plaisir_".

Pour le directeur de l'école, recevoir une telle somme est une première : "on a pas vraiment l'habitude ! _Ça nous conforte dans la dynamique qu'on avait lancée avec la cagnotte_".

Deux jours à Nantes pour 68 enfants

Ce don permet de boucler le budget optimal de ce voyage scolaire, qui doit se dérouler les 24 et 25 juin. "On avait fixé le seuil minimal à 1.540 euros, ce qu'on avait dépassé, mais _il nous manquait encore 200 euros pour faire un atelier pédagogique au parc animalier Planète Sauvage_", explique Morgan Martin. C'est désormais possible avec les 1.000 euros offerts par ce donateur qui souhaite rester anonyme.

Les 68 élèves qui prennent part au voyage scolaire vont ainsi pouvoir visiter le château des ducs de Bretagne, les machines de l'Île et passer une journée complète à Planète Sauvage. "En accord avec le donateur, précise le directeur de l'école, on va utiliser une partie de son don pour ce voyage, le reste sera affecté à d'autres projets".