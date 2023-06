Un habitant de Marcq-en-Baroeul lègue plus d'un million d'euros à l'UNICEF

C'est un don exceptionnel, reconnaît l'UNICEF. L'association qui vient en aide aux enfants a reçu un legs de plus d'un million d'euros. Il provient d'un habitant de Marcq-en-Baroeul, décédé en janvier 2022 à l'âge de 89 ans. Ce retraité nordiste, Raymond Hennebelle, était veuf et avait perdu depuis plusieurs années son unique enfant.

ⓘ Publicité

Il avait pris contact avec l'association plusieurs années avant son décès et avait demandé à ce qu'on lui rende visite chez lui, dans la métropole lilloise. C'est ainsi qu'Anne de Matharel, responsable des legs, l'a rencontré en 2019. "Il nous a dit qu'il avait eu une enfance compliquée, qu'il avait du se débrouiller seul. Il avait connu la faim, ce qui l'avait beaucoup marqué. Plus tard, il avait fait des voyages en Afrique et avait pu constater la misère de certains enfants. Cela l'avait de nouveau beaucoup frappé de constater que ça puisse exister aujourd'hui encore."

"Un homme solitaire, mais qui ne voulait pas que l'on garde de lui l'image de quelqu'un de renfermé. Il avait des valeurs et voulait aider son prochain."

Après avoir mené une vie modeste, cet ancien électricien en téléphonie avait réussi à faire fructifier l'indemnisation touchée par sa femme, après un accident de voiture. Ils avaient acheté des appartements au Cap d'Agde, ensuite revendus avec une plus-value.

Retraité jeune en raison de son asthme, il menait une vie solitaire, avant de rencontrer une nouvelle compagne qui le soutenait dans sa démarche de legs. L'UNICEF, qui touche chaque année 15 à 20 millions d'euros de legs et assurances vie, ne communique habituellement pas sur ses donateurs et leur identité.

Sa compagne l'a accompagné dans sa démarche de legs © Radio France - UNICEF

Mais, c'est l'autre aspect marquant de cette histoire singulière, le retraité voulait que l'on raconte son parcours. "C'était un homme solitaire, mais qui ne voulait pas que l'on garde de lui l'image de quelqu'un de renfermé. Il avait des valeurs et voulait aider son prochain. C'est ce qu'il voulait souligner. Et aussi, il voulait nous rappeler qu'il est important de soutenir les plus fragiles", raconte Anne de Matharel. Le retraité avait même choisi la photo qu'il souhaitait voir diffusée dans les médias.