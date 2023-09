Un habitant de Toul empoche 500 000 euros au Quinté +

Voilà une vingtaine d'années que cet habitué du "Dom Bar Team", rue Saint-Mansuy à Toul, tente sa chance au PMU. Une fidélité largement récompensée le 27 août dernier, lorsque son ticket lui a permis de remporter l'immense somme de 493 445 euros au Quinté+. C'est le 3ème plus gros gain de l'année au niveau national pour le PMU, et de loin le premier en Meurthe-et-Moselle, bien qu'un autre grand gagnant avait empoché 110 000 euros en juin à Nancy .

ⓘ Publicité

Un vrai coup de chance

"Notre gagnant, qui préfère rester anonyme, fait partie de ma clientèle fidèle. C’est un homme qui joue au PMU depuis une vingtaine d’année et ce gain récompense sa fidélité. Je suis très heureuse pour lui", réagit Dominique Czader, la gérante du bar. Et en plus, le ticket gagnant a été validé via le Quinté+ Spot, un système qui permet de faire ses paris en fonction de ceux validés par les autres joueurs. Pour la petite anecdote : un autre joueur de Besançon avait aussi misé sur les bons chevaux et avait remporté 493 366 euros.