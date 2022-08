Un hameau délabré du sud Manche pourrait retrouver vie grâce à un couple d'Anglais

Paul Mappley et Yip Ward, deux paysagistes anglais de 48 ans, vivent dans une caravane en Angleterre quand une amie leur parle d'une maison à vendre à Saint-Cyr-du-Bailleul dans le sud Manche, à 12.000 euros. "Nous n'avions pas cet argent, nous n'avions jamais espéré devenir propriétaire - c'est beaucoup trop cher en Angleterre- mais nous avons travaillé dur et vendu ce que nous avions. Et le voyage vers la France a commencé."

Un premier bâtiment... puis la totalité du hameau

Le couple anglais achète un premier bâtiment en 2019, puis un an et demi plus tard, l'ensemble des bâtisses dans le hameau de la Buslière : deux granges, une écurie, un atelier à deux étages, un puits, un pressoir à cidre, un four à pain commun et deux hectares de terrain. Le prix total s'élève à 26.000 euros. Une aubaine pour eux, qui n'auraient jamais pu s'offrir une maison dans leur Kent natal.

Le couple s'est fait connaitre outre-Manche dans l'émission de Channel 4 «Help, We Bought a Village!» («Au secours, on a acheté un village», en français) qui raconte les aventures de Britanniques qui tentent de «sauver» des petits villages abandonnés à travers l'Europe. A Saint-Cyr-du-Bailleul, il y a du pain sur la planche, mais Yip Ward et son mari, espèrent redonner vie à ce hameau chargé d'histoire explique Yip Ward : "Notre but est de restaurer les gites et de mettre l'accent sur les matériaux originaux. Il y a de magnifiques parquets en chêne à l'intérieur, il y a aussi une cheminée en pierre, dans la maison à coté de chez nous : un historien a estimé qu'elle datait de la domination normande, elle a plus de 900 ans."

Ce sont de véritables bâtiments historiques, et nous voulons leur redonner leurs aspects originels, montrer la magnifique architecture française de ce temps-là. Notre but est donc de les réhabiliter, et on espère pouvoir en louer un ou deux comme gîte de vacances - Yip Ward

"On adore la France"

Les deux hommes ont laissé leur entreprise de paysagiste en Angleterre et reprennent tout à zéro. "On a une carte de séjour et on projette de s'installer ici de façon permanente, explique Yip. On peut retourner quand on veut en Angleterre. Mais on adore la France." Et ils adorent le hameau qu'ils ont acheté.

On adore l'endroit, le paysage, on adore nos voisins, ils sont si gentils, ils nous ont tellement aidés

Yip et Paul veulent rénover le hameau, lui redonner son lustre d'antan, pour en faire ensuite des gîtes de vacances ; et ils savent que ça ne va pas se faire en un jour. "Il y a beaucoup, beaucoup de travail, on va être très occupé." Un projet ambitieux qui a aussi un coût, difficile à anticiper, notamment en raison de la hausse des coûts des matériaux.

Les deux hommes lancent donc une campagne de collecte sur les réseaux sociaux et en attendant, savourent leur nouvelle vie. "Nous sommes très reconnaissants à la France, elle nous a donné l'opportunité d'être propriétaires, d'avoir cette sécurité. On n'aurait jamais pu l'avoir en Angleterre. Et on a aussi ici une meilleure qualité de vie."

Pour aider Yip et Paul ça se passe sur la plate forme "gofundme" "help we need To restore This village. Les deux hommes recherchent dans un premier temps 20.000 livres ( soit 23.700 euros )