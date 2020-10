Frank Deschandol, photographe professionnel originaire du Havre obtient le prix du meilleur photographe de faune sauvage de l'année, wildlife photographer of the year, dans la catégorie invertébrés.

Un Havrais sacré "wildlife photographer of the year" dans la catégorie invertébrés

And the winner is... Frank Deschandol ! Le photographe professionnel, originaire du Havre, a remporté ce mardi soir un prix prestigieux, décerné par le Muséum d'Histoire Naturelle de Londres. Il obtient le prix du meilleur photographe de faune sauvage de l'année, wildlife photographer of the year, dans la catégorie invertébrés, pour une photo d'insecte, de guêpes coucou plus précisément, prise en 2019 en baie de Seine.

Frank Deschandol est spécialisé dans la macrophotographie, il nous raconte les conditions de la prise de vue

Ce prix signifie une récompense de 1250 livres, soit un peu moins de 1400 euros. Mais surtout, sa photo sera exposée au muséum d'histoire naturelle de Londres, lors d'expositions itinérantes, et sera présente dans un livre qui compile toutes les photos du concours.