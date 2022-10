Un hélicoptère va poser les nouveaux mâts d'éclairage du stade Delaune au Mans

Un hélicoptère va survoler le secteur de l'Université du Mans (Sarthe) ce mercredi 12 octobre pour... la pose de mâts d'éclairage ! Il s'agit de remplacer ceux du stade Delaune, près de la clinique du Pré, par des équipements LED plus économes en énergie. Comme il n'est pas possible d'utiliser une grue à cet endroit, c'est le choix de l'hélicoptère qui a été retenu, explique la mairie du Mans dans un communiqué.

ⓘ Publicité

La mairie évoque "la configuration du site avec des dénivelés de terrain importants, non accessibles à une grue". Pendant toute l'intervention, qui débute à 14h, l'accès au stade Delaune et au complexe sportif Petit Vaurouzé sera interdit, de même que le chemin d'accès entre le tram et le rond point qui mène au stade.