Un Héraultais en route pour les Championnats du monde de la pizza

Laurent Martin tient son camion pizza depuis six ans à Vendargues, dans l'Hérault. Il sera à Parme (Italie) à partir de ce lundi pour concourir face à plus de 600 pizzaïolos aux championnats du monde.

La meilleure pizza du monde pourrait être Héraultaise ! Le pizzaïolo Laurent Martin vend ses pizzas à Vendargues depuis six ans. Il sera à Parme en Italie à partir de ce lundi pour participer aux 26ème championnats du monde de la pizza. C'est la troisième fois qu'il participe à cet événement, qui rassemble plus de 600 pizzaïolos de plus de 32 pays. A Rome en 2013, il avait déjà fini quatrième.

Je participe à deux catégories : l'épreuve de la pizza classique qui consiste à proposer une recette de son choix. Je concours également dans l'épreuve de rapidité, où le jury nous donne cinq pâtes que l'on doit étaler le plus rapidement possible.

Laurent ne suit pas d'entraînement spécifique. Il s'exerce tous les soirs du mercredi au dimanche sur le parking Armingué dans son camion Pizza Party. "Mes clients sont fidèles. La plupart viennent de Vendargues ou Montpellier. Il y en a même qui font plus de 45 minutes de route pour venir tester ma pizza."

Reportage - A la rencontre du pizzaïolo Laurent Martin Copier

Si Laurent Martin ne souhaite pas donner la recette de la pizza qu'il va présenter à Parme, il assure qu'elle est composée de produits héraultais. "Le fromage par exemple vient d'un petit producteur local qui habite un village à dix kilomètres."

L'avis de sa femme Cécile Martin Copier

Sa femme Cécile ne l'accompagnera pas cette fois-ci. Mais elle et leurs enfants goûtent souvent les pizzas de Laurent. "La vérité sort de la bouche des enfants, ce sont les pires juges. On part du principe que si un enfant de six ans aime une pizza, tout le monde aime."