Un héraultais espère gagner le trophée du meilleur routier de France

Le routier héraultais Frédéric Dupeyrat fait partie des 16 finalistes qui concourent à la quatrième édition du Trophée des routiers ce vendredi 3 décembre, dans l'Oise. Les candidats s'affronteront sur trois épreuves pratiques et une théorique.

La quatrième édition du Trophée des routiers se tient ce vendredi 3 décembre au centre Aftral de Monchy-Saint-Eloi dans l'Oise. L'Héraultais Frédéric Dupeyrat, 51 ans, fait partie des 16 finalistes. Il est routier depuis sept ans pour l’entreprise Mat Power, située à Assas. S'il a pris les sélections régionales, qui se sont déroulées les 28 et 29 septembre à Pérols, à la légère. Là, il espère terminer premier. "Je me suis pris au jeu. Il va falloir faire tout ce qu'il faut pour ramener le trophée en Occitanie. Surtout qu'il a été gagné par celui qui représentait la région il y a trois ans" explique le candidat héraultais. Un voyage d'une semaine pour deux personnes dans la destination de son choix est promis au vainqueur.

Valoriser le métier de routier

Il s'est entrainé pour l'épreuve théorique où ses connaissances seront mises à l'épreuve avec un questionnaire à choix multiple (QCM) sur la prévention routière, l'environnement et les risques de santé lié au métier de routier. Pour les épreuves pratiques, pas besoin d'entraînement, "c'est ce que je fais tous les jours au boulot." Les candidats seront jugés sur trois épreuves pratiques : la manœuvre sur piste, l'écoconduite sur route, la précision sur simulateur. Pour lui, ce concours sert surtout à "valoriser le métier de routier qui est très dénigré." Il énumère des exemples : "Les routiers ils polluent, ils encombrent les routes..." Il souligne que "si on enlève tous les camions des routes, la France et le monde entier ne vont pas aller bien loin pour être ravitaillés."