Un Héraultais perd son chien Spirou à Saint-Étienne, c'est maintenant tout un quartier qui le cherche

Justin, un chauffeur-routier originaire de Béziers, dans l'Hérault, recherche son chien Spirou échappé de son camion lors d'un accident à Saint-Étienne. De nombreux Stéphanois et Stéphanoises, touchés par son histoire, lui donnent un coup de main et écument le quartier de Montreynaud.

Justin, le maître de Spirou, et Myriam, une bénévole stéphanoise.

Depuis le début de la semaine, le quartier de Montreynaud, à Saint-Étienne dans la Loire, est ratissé par une dizaine de Stéphanois et Stéphanoises qui recherchent Spirou, un chien de race chihuahua. Il a échappé à Justin, un chauffeur-routier originaire de Béziers, dans l'Hérault, lors d'un accident de camion il y a deux semaines dans la métropole stéphanoise. Le jeune homme de 25 ans est touché par cette vague de solidarité.

Un chien introuvable depuis deux semaines

Spirou s'est échappé pendant que son maître était transporté par les pompiers de la Loire à l'hôpital de Saint-Chamond. Dès qu'il a pu enlever son plâtre et poser le pied par terre, même s'il boîte encore, Justin a décidé de revenir à Saint-Étienne pour retrouver Spirou à tout prix. Ce chauffeur-routier aux revenus modestes dort à l'hôtel exprès, "parce que Spirou pour moi, c'est tout. Il vient chaque jour avec moi dans le camion, il vit avec moi, on a fait la moitié de la France ensemble. Si je dois repartir lundi sans lui, je serai mal."

Le jeune homme est très inquiet pour Spirou, un chien maltraité qu'il a adopté et apprivoisé petit à petit : "le savoir dans les rues de Saint-Étienne, sachant qu'il est frileux et qu'il fait froid, c'est insupportable. J'ai peur qu'il se fasse bouffer, ou pire encore, on peut tout imaginer."

L'aide des habitants est très précieuse

C'est alors qu'il fait appel à Myriam Martin, une Stéphanoise très impliquée dans la recherche des animaux. Immédiatement, elle fait passer le message sur internet : en quelques jours, plusieurs centaines d'internautes partagent la photo de Spirou. Certains se joignent aux battues organisées par Justin et Myriam. "Je n'ai aucun ami, je ne connais personne sur la commune de Saint-Étienne. Que ce soit lui ou moi, on ne connaît pas du tout le coin. Heureusement que des gens du coin m'aide," témoigne Justin.

Un compte à rebours s'est déclenché : Justin doit reprendre le travail ce lundi 22 novembre à Béziers. Il lui faut donc trouver Spirou avant, et il lance un appel à tous les volontaires : si vous apercevez Spirou, ou si vous souhaitez participer aux activités de recherches ce vendredi ou samedi, n'hésitez pas à l'appeler sur son portable au 07 66 64 87 14. Le chien a été vu pour la dernière fois près de l'école Vivaldi, dans le quartier de Montreynaud.