Montpellier, France

La foire ouvre ses portes samedi au Parc des expositions de Pérols près de Montpellier (Hérault). Pour la première fois, le concours Lépine édition méditerranée est proposé. Les visiteurs pourront découvrir des inventions qui, peut-être, deviendront des incontournables de notre quotidien.

Parmi les inventions présentées il y a celle d' Emile NAVAL un habitant de Saint-Just près de Lunel (Hérault). Il a conçu une échelle sur laquelle les enfants ne peuvent pas monter, pour éviter les noyades dans les piscines hors sol.

Emile invente depuis qu'il est enfant

Emile Naval était opticien. Aujourd'hui à 70 ans c'est un retraité toujours actif. Depuis son enfance il invente des choses. Dernièrement, il a par exemple imaginé un parasol qui ne se retourne pas même par grand vent. L'idée de l'échelle anti-noyade lui est venue en feuilletant les pages faits divers du journal. _"_Chaque été, des dizaines d'enfants se noient , il fallait faire quelque chose pour éviter ces drames", explique t-il.

Il a donc conçu un système de sécurité qui s'adapte sur toutes les échelles: des échelons à bascule qui forment un mur quand la sécurité est enclenchée et empêche l'enfant de monter.

Comme toutes ses trouvailles, Emile l'avait d'abord conçu pour lui et ses petits enfants il y a plusieurs années. Ce sont ses proches qui ont insisté pour qu'il l'améliore et dépose le brevet. C'est comme ça qu'il se retrouve aujourd'hui en lice au concours Lépine. Pour concevoir son invention et la protéger il a tout de même débourser 10.000 euros.

Le célèbre concours Lépine a démarré en 1901. Il a popularisé des inventions devenues indispensables comme l'aspirateur, le moulin à légumes ou le stylo à billes. Le concours Lépine est installé dans le hall B2 jusqu'au 15 octobre.

Emile Naval présente son échelle anti-noyade Copier