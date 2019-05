Un Héraultais remporte 21 millions d'euros au loto

Un Héraultais a remporté la somme record de 21 millions d'euros au tirage du loto de mercredi 15 mai, c'est le 4eme plus gros gain remporté en France depuis la création de la Loterie Nationale il y a 40 ans.

Hérault, France

La cagnotte du loto de 21 millions d'euros a été gagnée hier par un Héraultais ou une Héraultaise. Une cagnotte qui grossissait depuis le 20 avril, onze tirages sans gagnant. Pour l'heure, on ne connait pas le nom de la commune ou cette grille gagnante a été jouée.

La combinaison gagnante est : 27, 38, 42, 44, 46 et 1 pour le numéro chance. Le gagnant a 60 jours pour se faire connaitre auprès de la FDJ et peut demander à garder l'anonymat.

C'est le plus gros gagnant dans l'Hérault

Avec ce gain de 21 millions d’euros, ce nouveau gagnant entre dans le cercle restreint des quatre plus gros gains de l’histoire du jeu Loto (depuis 1976) et devient le plus grand gagnant héraultais, battant très largement un gain de 12 millions d’euros remporté en janvier 2014 à Sérignan.