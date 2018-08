Valence, France

Les photos sont impressionnantes, et sa présence à Valence est étonnante. Jeudi matin, vers 8h30, un hibou grand-duc a percuté de plein fouet le mur de la station France Bleu Drôme Ardèche, avenue de Romans, en essayant d'échapper à de nombreux corbeaux qui le poursuivaient.

A l'arrivée des premiers badauds, le rapace semblait raide mort après son choc © Radio France - David Meilhac

Le rapace totalement étourdi

Plusieurs passants se sont rassemblés autour de l'animal, étendu sur le dos, les ailes déployées, et les yeux grands ouverts. Les témoins l'ont d'abord cru mort, puis blessé. Mais finalement, le grand-duc s'est remis sur le ventre, puis redressé sur ses pattes, avant de reprendre son vol, immédiatement pris en chasse par les mêmes corbeaux qui attendaient à proximité. Le tout a duré une petite demi-heure.

Certains passants ont tenté de donner de l'eau au hibou, pendant que d'autres appelaient les secours © Radio France - David Meilhac

Une présence difficilement explicable

Difficile de dire ce que ce hibou faisait là. Il arrive que des rapaces viennent en ville, notamment à Valence. Mais l'horaire étonne le Centre de sauvegarde de la faune sauvage en Drôme Ardèche : en plein jour, de tels oiseaux nocturnes ne sortent pas. S'est-il approché d'un nid de corbeaux ? Se sont-ils battus pour une même proie ? Difficile à dire.

Quelques conseils à suivre en pareil cas

Pas facile en tout cas de trouver du secours pour notre grand-duc : les pompiers n'interviennent plus pour ce genre d'incidents, les vétérinaires non plus, dans leur grande majorité.

En Drôme, c'est le Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage basé à Crest qui peut les prendre en charge, selon les circonstances. Il est joignable au 09.52.56.00.80. Il traite tous les animaux et oiseaux sauvages, sauf les cerfs et les sangliers.

Le Centre conseille en pareille circonstance de saisir l'oiseau dans une grande serviette épaisse en restant très prudent (le grand-duc chasse des chats, des renardeaux ou des hérissons avec ses longues serres), et de le placer dans un carton troué, au calme, et dans le noir, avant d'attendre l'intervention des secours.