Un Hibou grand-duc sauvé par des gendarmes de Maîche dans le haut-Doubs

Les gendarmes de Maîche, dans le haut-Doubs, ont sauvé un Hibou grand-duc ce dimanche matin dans un pré de la commune des Ecorces. Le rapace a un oeil crevé et devrait être soigné par l'association Athénas, spécialisée dans la sauvegarde et la gestion de la faune sauvage.

C'est un sauvetage peu commun auquel ont procédé ce dimanche matin trois gendarmes de Maîche dans le haut-Doubs. Ils sont venus au secours d'un Hibou grand-duc en fin de matinée. Lors d'une banale patrouille, ils ont aperçu l'animal qui se débattait et tentait de s'envoler au milieu de plusieurs génisses affolées dans un pré de la commune des Ecorces. Les militaires sont parvenus à attraper l'oiseau, d'une hauteur de 50 cm, avant de le ramener en sécurité à la brigade de Maîche.

Les gendarmes de Maîche ont secouru le Hibou grand-duc sans difficulté et l'ont mis en sécurité à la brigade en attendant qu'il soit soigné par des spécialistes - crédit photo / gendarmerie de Maîche

Une espèce menacée et protégée

Le rapace nocturne doit être pris en charge ce lundi par l'association animalière Athénas, spécialisée dans la sauvegarde et la gestion de la faune sauvage. Le Hibou grand-duc, une espèce menacée et protégée, a un oeil crevé et "avait l'air plutôt mal en point" selon les gendarmes qui espèrent quand même que l'animal pourra être soigné et revoler de ses propres ailes.