Un Parisien de 71 ans vient de recevoir un certificat de "Meilleur client Vélib'" pour récompenser son incroyable assiduité. En dix ans, ce dynamique retraité totalise près de 20.000 locations. Et n'est pas près d'arrêter, malgré le changement d'opérateur ce dimanche à minuit.

Paris, France

La première génération de Vélib' a son champion. Jean Dejax était déjà sexagénaire lorsqu'il s'est abonné le tout premier jour, le 15 juillet 2007. Depuis, cet habitant du 13e arrondissement de Paris effectue tous ses déplacements urbains grâce aux célèbres vélos en libre-service. Il a cumulé en dix ans 19.796 locations, soit 5,18 vélos enfourchés chaque jour. "Et encore, ils ne tiennent pas compte des vacances, ça fait plutôt 10 par jour" sourit ce retraité, qui vient d'être honoré par le groupe JCDecaux. L'exploitant historique du service a tenu à remettre à son meilleur client un diplôme pour marquer le coup, avant de passer la main à Smoovengo dès le 1er janvier.

Il tutoie même les employés

Ce fondu de sport et de vélo a aussi eu droit à des cadeaux lors d'une soirée organisée jeudi soir en compagnie des conseillers Allo Vélib'. Tous le connaissent bien, et pour cause : Jean a contacté le service client à 763 reprises en dix ans pour signaler des vélos défectueux ou abandonnés. Une "implication inégalée auprès de Vélib'" écrit Thomas Valeau, le directeur de la Relation Client, sur le certificat qu'il a signé.

Vélib' a salué l'événement sur son compte twitter. - JCDecaux

Paléontologue au Muséum d'Histoire Naturelle depuis 1983 -il exerce aujourd'hui à titre honoraire- Jean Dejax tient à préciser qu'à vélo il respecte toujours le code de la route, "ce qui n'est pas le cas de tout le monde".

"Ils m'ont repéré" Jean Drajax, au micro de Pierre Collas Copier

Pas nostalgique des anciens Vélib'

Alors qu'une page se tourne ce 31 décembre 2017 à minuit, Jean ne sera pas nostalgique des vieux vélos gris. Il attend avec impatience sa nouvelle carte d'abonné pour remonter en selle sur les bicyclettes couleur vert pomme de Smoovengo. Pas question pour lui de tester les vélos électriques, moins "propres" selon lui. Monsieur Dejax est un puriste.