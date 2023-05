Un homme-girafe fait étape à Valence !

Le marionnettiste anglais Sébastien Mayer a fait escale à Valence, ce mercredi.

Il s'est fabriqué une girafe géante et, depuis le 15 avril, il randonne avec sa girafe sur le dos. Parti de Marseille, il souhaite aller à Paris en dix semaines, pour une arrivée prévue le 24 juin.

Une idée qu'il a eu en entendant l'histoire de Zarafa : "une girafe au 19ème siècle qui était un cadeau pour le roi. Elle est arrivée au vieux port de Marseille et elle a marché de Marseille jusqu'à Paris à pied". Pour lui qui adore la randonnée et les marionnettes, ça fait tilt ! "J'ai pensé que c'était un bon moyen de mélanger mes compétences et mes passions".

Alors, Sébastien Mayer fabrique lui-même sa marionnette géante, sur-mesure, une marionnette de 3,40 mètres et de 9kg. Puis en prévoyant son itinéraire, il inclut huit pauses dans des lieux comme la Maison Pour Tous, en centre-ville de Valence.

Ce mercredi, il a donc présenté son projet aux enfants, qui étaient invités à dessiner sur "la peau" de la girafe.

Ce jeudi, pour sa nouvelle étape, le Londonien doit se rendre à Tain-L'hermitage (Drôme).