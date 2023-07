Un homme sauve quatre chatons coincés dans un conteneur à déchets en Mayenne

Chaque été, les abandons d'animaux explosent. La preuve encore ce lundi soir à Olivet (Mayenne). Henri, un retraité de la commune, venait de déposer ses déchets recyclables dans un conteneur à la sortie du village quand il a entendu des miaulements, juste avant de partir. "Je pensais que c'était dans la haie juste à côté et je me suis aperçu en regardant dans le conteneur qu'il y avait trois petits chats qui avaient été jetés à l'intérieur."

Un autre chaton miaule à côté de la poubelle. Henri et une voisine arrivent à faire sortir les petits chats gris et blancs coincés dans le conteneur avec un balai. "Ils ont quatre semaines, dixit le vétérinaire qui nous a donné du lait pour le plus petit", poursuit le retraité, ma femme le soigne au biberon toutes les quatre heures. Les autres ont pas mal d'énergie et peuvent manger des petites croquettes."

"C'est épouvantable de voir des gens qui sont capables de se débarrasser d'animaux et de les mettre dans un conteneur public"

Henri et sa femme vont donner un des chatons sauvés à une amie de leur fille qui vit à Paris. Pour l'instant, ils gardent les trois autres. Si personne ne peut les récupérer, ils comptent les donner à l'association lavalloise Les restos du chat.

"J'aimerais bien en placer un ou deux chez des gens qui aiment les chats et au moins qui n'ont pas pour habitude de jeter des chats dans les conteneurs de recyclage plastique. C'est incroyable. Il y a d'autres moyens, même si on ne veut pas les garder, d'aller vers des associations ou de demander conseil à un vétérinaire, mais d'abandonner des chats vivants dans des conteneurs, ce n'est pas imaginable."