Un hot-dog à la truffe en vente à emporter

Quand la gastronomie rencontre la street-food. Depuis le début de l'année, le groupe "L'Artisan de la Truffe" met en vente un hot-dog à la truffe dans ses trois boutiques-restaurants à Paris et celle de Lyon. Pour le déguster en Périgord, l'Artisan de la Truffe donne se recette du "Hot-truffe"que vous retrouvez en détail ICI.

Le "Hot-truffe" a été inventé pour "démocratiser la truffe" mais aussi à cause des restrictions sanitaires liées à l'épidémie de coronavirus.

Une réaction face à la fermeture des restaurants

Les restaurants ne peuvent plus accueillir de clients en salle, pour faire face certains se mettent à la vente à emporter. "Il a fallu trouver un moyen de se renouveler et de faire continuer à vivre la marque et proposer à nos clients un hot-dog à la truffe" explique Pauline d'Annoux de l'Artisan de la Truffe.

Le "hot-truffe" est en vente au prix de 9 euros. - Tobias Gimpl

Des copeaux de truffe fraîche

Le sandwich est composé de copeaux de truffe fraîche de saison mais aussi de ketchup à la truffe, une sauce champignons et truffe d'été ou encore de moutarde à la truffe avec une saucisse de Francfort. La truffe utilisée dans les sandwichs varie selon les saisons explique Pauline d'Annoux de "l'Artisan de la Truffe", "en hiver, on était sur la mélanosporum mais là comme on arrive sur l'été, on va basculer sur la truffe d'été ou la truffe de Bourgogne".

