Un hôtel trois étoiles, zéro onde : le domaine de la Briandais ou la sobriété électromagnétique

Le domaine de la Briandais dans la campagne de Missillac, près de Saint-Nazaire, est un parc de 8 hectares, avec un lac et des chênes centenaires sur lequel est implanté un manoir du 15è et 18è siècles, entièrement rénové. Dès l'entrée, le client est mis au parfum.

La traque aux ondes commence dès l'entrée sur le domaine, après le parking © Radio France - Hélène Roussel

La sobriété électromagnétique, ça veut dire pas de wifi, pas de 4G ni de bluetooth et le téléphone portable en mode avion. Il y a même un boîtier à l'entrée qui détecte les ondes hautes fréquences, bref impossible de tricher!

A la réception, on mesure les ondes de votre tablette ou de votre smartphone. © Radio France - Hélène Roussel

Une fois tout éteint, l'aiguille sur le boitier affiche 0,02 volts par mètre. Lucie, à la réception, explique, "c'est le minimum d'ondes qu'on puisse obtenir en France". De toute façon, il y a très peu de réseau ici : la première antenne est à plus de 4 km sans parler des nombreux barrages naturels comme les grands arbres et les murs épais.

Laure Louet Angelin, directrice générale du manoir de la Briandais "si on voyait les ondes qui nous entoure, on serait effarés" © Radio France - Hélène Roussel

"Aucune onde électromagnétique, ça ne veut pas dire que nos clients sont coupés du monde. On a un réseau filaire disponible dans tout l'hôtel, on fournit les câbles, les adaptateurs et notre connexion est très bonne. Par ailleurs, le téléphone fixe est gratuit et illimité. Le client choisit s'il veut être connecté ou pas", résume la propriétaire et directrice générale Laure Louet Angelin.

Le concept zéro onde est poussé jusqu'au bout. Avec des lampes de chevet aux câbles blindés et des prises de terre pour que les ondes basses fréquences s'échappent par le sol. "On a eu du mal à trouver un concepteur car ces prises de terre ne se font plus". Du sur-mesure donc, notamment dans les chambres : "on voulait vraiment sacraliser le sommeil".