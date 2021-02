PHOTOS - Un icaunais possède 800 cadenas d'amour "rescapés" du pont des arts à Paris

En cette Saint -Valentin, on vous emmène à la rencontre d'un habitant de Givry, dans l'Yonne, qui est un vrai romantique. Il s'appelle "Philéas le Cléateur", il est icaunais d'adoption et possède 800 cadenas d'amour du Pont des arts à Paris. Ce créateur de bijoux les a récupérés lorsque la mairie de Paris a décidé de les retirer en 2015, sans les casser ou les couper, mais en les ouvrant avec de vieilles clés qu'il avait dans son atelier.

Philéas le Cléateur possède 800 cadenas © Radio France - Delphine Martin

Lui qui a découvert cet étonnant phénomène des cadenas d'amour presque par hasard est rapidement touché par ces objets : "En discutant avec des gens sur le pont des arts, j'ai bien compris que ces personnes avaient fait le tour du monde, souvent, avec en tête l'envie de visiter Paris mais aussi de déposer leur témoignage d'amour sur ce pont qui était devenu le haut-lieu de l'amour sur la planète", explique-t-il. "Quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, ce n'est pas possible, je les récupère et si j'ai moyen de les restituer, ça sera une mission accomplie".

800 cadenas en six mois

Au bout de six mois, il se retrouve avec une collection de 800 cadenas d'amour. Des grands, des petits, des rouillés... Tous le touchent car tous racontent une histoire : d'amour, d'amitié et même parfois de deuil. Il y a ce que racontent les cadenas à travers les noms et les messages qui y sont gravés, et puis il y a tout ce que Philéas imagine. En farfouillant dans sa grande caisse, il nous montre un cadenas tout simple, qui est son préféré : "Voilà ! C'est un cadenas avec le nom d'une dame : Patricia Barnes. Sur la cadenas, il y a sa date de naissance, 1939. Et la date de son décès 2014. Donc ce sont les enfants et les petits enfants de cette dame qui sont venus à Paris et qui ont déposé le cadenas après son décès. J'ai cherché, cherché, cherché... et je n'ai pas trouvé. Mais je veux vraiment leur restituer. Je veux leur donner le cadenas pour qu'ils me donnent leur histoire", explique Philéas.

Le cadenas d'une femme appelée Patricia Barnes, déposé après son décès par des proches. © Radio France - Delphine Martin

Des interviews dans le monde entier

Depuis 2015, donc, il tente de rendre les cadenas aux couples du monde entier qui les avaient déposés là pour immortaliser leur amour. Une démarche totalement bénévole qui s'avère être une mission difficile, voire impossible. "J'ai créé un site internet. Nous avons été très médiatisés. J'ai répondu à des interviews pour la télé japonaise, au Canada, en Australie..." Il a eu beaucoup de contacts et de sollicitations mais l'ampleur de la tâche était bien trop grande : "On estime qu'il y avait 50 tonnes de métal en trop sur le pont des arts, et cela correspond à 1 million de cadenas... et moi, je n'en ai sauvé que 800".

Philéas souhaite désormais utiliser les cadenas pour en faire des oeuvres d'art. © Radio France - Delphine Martin

Six ans après sa drôle d'idée, Philéas n'a pas abandonné mais il sait aujourd'hui qu'il n'arrivera sans doute jamais à retrouver les propriétaires : "cela s'est avéré beaucoup plus compliqué que ce que j'imaginais". Ce romantique invétéré garde les cadenas au chaud, chez lui dans l'Yonne. Il ne peut se résoudre à se "débarrasser" de ces symboles d'amour : "je ne pourrai jamais m'en débarrasser. C'est impossible, je ne peux pas emmener ça à la casse ! On est vraiment en présence d'objets qui sont habités. Ils me collent à la peau", raconte-t-il. Il envisage maintenant d'en faire des œuvres d'art.

Le cadenas de Barack et Michelle

Dans son étonnante collection, Philéas a retrouvé un cadenas aux noms de "Michelle et Barack". Il se pourrait bien qu'il ait été déposé par le couple Obama. Philéas a découvert ce cadenas en 2017, bien après l'avoir décroché du pont des arts. Là, gravé sur le métal doré, bien caché sous une épaisse couche de poussière, il lit : "Michelle & Barack, Love Forever". Comme nous, il pense tout de suite à l'ancien président américain et à son épouse. Les indices semblent tous coller : "Les inscriptions disent "20 ans en 2009" et il se trouve que le couple Obama s'est rencontré en 1989. Il se trouve aussi qu'en 2009, ils sont venus à Paris. Barack Obama était président depuis le mois de janvier et c'était sa première visite officielle en France."

Ce cadenas pourrait être celui de Michelle et Barack Obama. La Maison Blanche n'a jamais confirmé. © Radio France - Delphine Martin

Et Philéas se met à imaginer l'histoire de ce cadenas particulièrement glamour : "on peut imaginer toute sorte de choses. L'ambassade des Etats-Unis n'est pas loin. Est-ce que c'est eux qui sont venus ou un fan ? On n'en sait rien." L'affaire est médiatisée, la Maison Blanche est même contactée. Mais aucune réponse. "C'était en 2017, au moment où il quittait a Maison Blanche, donc ils avaient sans doute autre chose à faire", tente Philéas qui concède qu'aujourd'hui, cela n'a plus tellement d'importance pour lui. Malgré tout "si c'était eux et qu'ils nous faisaient un petit coucou, ça serait drôle...".