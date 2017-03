Un immense voilier polonais dans le port du Havre

La ville du Havre accueille pour une durée de 24h le célèbre voilier polonais Dar Młodzieży. L'impressionnant navire y fait escale dans le cadre des 50 ans de l'IUT. Un avant-goût de l'événement Grandes Voiles, organisé l'été prochain.

C'est un avant gout des Grandes Voiles, événement auquel les havrais, et plus largement les normands, pourront assister l'été prochain, dans le cadre des festivités liées aux 500 ans de la ville. Trente des plus grands et des plus beaux voiliers du monde seront en effet rassemblés à la fin du mois d'août, mais l'un d'eux fait déjà escale Porte Océane, depuis mercredi et jusqu'à ce jeudi midi, à l'occasion des 50 ans de l'IUT. Son nom ? Le Dar Mlodziezy, un navire école de plus de cent mètres. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce bateau qui est un peu "le Belem polonais", autrement dit l'ambassadeur sur l'eau du pays, ne passe pas inaperçu.

Le Dar Mlodziezy est un voilier à trois mâts © Radio France - Bertrand Queneutte

Reportage - France Bleu Normandie :

Guillaume Henry : "On aura son frère jumeau au Havre. C'est un très bel avant goût"

Le Dar Mlodziezy accueille en ce moment quelques 150 marins © Radio France - Bertrand Queneutte

Guillaume Henry, manager des Grandes Voiles du Havre, est celui qui pilotera l'opération :

