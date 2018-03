Dijon, France

"A prendre si vous avez froid". C'est le message -très généreux- qu'une personne a affiché sur des manteaux déposés à au moins deux endroits du centre-ville de Dijon ce vendredi soir. Deux vêtements chauds qui ont été accrochés à un "Totem" Divia place Grangier et sur un arbre avenue Foch par un ou une inconnue. Le premier, place Grangier, était un manteau en laine marron, un manteau de femme, le second avenue Foch, un imperméable noir. Des vêtements visiblement destinés aux SDF alors que les températures ont été plus que négatives ces derniers jours. On ne sait pas si ces habits ont pu être récupérés par des nécessiteux, quoiqu'il en soit, ce samedi matin, ils avaient disparus.

"Je dis un grand merci à cette personne" - Marc SDF à Dijon

Que pensent les sans-abri de l'initiative de cette personne? Nous avons posé la question à Marc, 33 ans. Ce SDF originaire de Sombernon est à la rue depuis deux ans. Avec Rex son berger Allemand il fait la manche devant l'agence bancaire LCL rue de la Liberté. "Je pense que c'est une bonne personne, parce que les gens comme nous, qui sommes à la rue, on a froid et les temps sont très très durs". Marc qui va plus loin explique que "cela peut arriver à tout le monde de tomber à la rue, on est tous dans le même bateau". Le geste en lui même "est peut-être symbolique mais cette personne a pensé à nous, donc, un grand merci", conclut le jeune homme.

Marc fait la manche depuis 2 ans à Dijon, il s'est retrouvé à la rue après un divorce, cette initiative lui réchauffe le coeur © Radio France - Thomas Nougaillon

Les photos de ces manteaux prises par des Dijonnais et des Dijonnaises ont été publiées sur les réseaux sociaux avec à chaque fois un énorme succès. C'est ainsi qu'une photo relayée sur le Facebook de David Lanaud Du Gray, candidat aux dernières Municipales à Dijon, avait été partagé 172 fois ce samedi midi.