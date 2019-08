Sa vidéo fait le buzz : un "influenceur" payé pour promouvoir la Lorraine

Bruno Maltor compte plus de 2 millions de visites an sur son blog de voyage

"La Lorraine, une région surprenante !" Voilà le titre d'une vidéo qui cartonne en ce moment sur le web. On y découvre notre belle région à travers les yeux d'un Youtubeur connu pour ses vidéos de voyage. Un "influenceur", comprenez une personne influente sur les réseaux sociaux -démarché par l'Agence régionale du tourisme Grand Est pour faire la promotion de la Lorraine et plus particulièrement de Nancy et de Metz. Et ça marche : plus de 42.000 vues depuis dimanche sur Youtube, 93.000 sur Facebook.

Une nouvelle stratégie de communication qui porte ses fruits selon Carine Delanne Bush, la porte parole de l'agence : "Nos cibles traditionnelles, on les touche par nos campagnes de communication, la différence en travaillant avec un influenceur, c'est qu'on a un contenu très incarné, dans sa ligne éditoriale à lui, donc on va pouvoir toucher sa communauté". Une communauté fournie dans le cas de Bruno Maltor, qui s'est empressée de partager sa vidéo. "On dépasse les scores de destinations plus connues comme Lisbonne, New York ou le Guatemala", se réjouit l'attachée de presse. Et les commentaires - des Lorrains et des autres - sont au rendez-vous. Mission accomplie donc pour l'agence du tourisme, qui ne veut pas communiquer sur le budget consacré à cette stratégie.

En tout cas, le voyageur a été séduit : "c'est une région assez modeste, conclue t-il dans sa vidéo, les gens sont plutôt humbles par rapport à la chance qu'ils ont de vivre dans un coin aussi cool." Bruno Maltor qui est déjà loin : il vient de s'envoler pour l'Australie.