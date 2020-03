VIDÉO. "Marc Gyver", l'inventeur périgourdin d'une voiture solaire, dans "Grands Reportages" sur TF1

niVoilà plusieurs années que Marc Neycenssas peaufine ses créations, à l'arrière du Café de la Place que tiennent ses parents, à Agonac, en Dordogne. Il a déjà mis au point sa propre guitare électrique, un vélo à moteur ou encore une trottinette électrique surpuissante. Le jeune homme présente ses inventions en vidéo sur YouTube sous le pseudo Marc Gyver. Pour sa dernière création, une voiturette électrique capable de se recharger à l'énergie solaire, une équipe de TF1 a suivi l'aventure pour l'émission "Grands Reportages".

Le véhicule de Marc Neycenssas peut atteindre 50 km/h. © Radio France - Olivier Chauve

Pour construire sa voiturette, Marc a utilisé des pièces accessibles à tous : des roues de vélos avec chacune un moteur intégré, une direction construite avec des morceaux de vélos pour enfants ou encore un châssis en tubes d'acier. Et sur le toit, deux petits panneaux solaires qui permettent de recharger la batterie. _"_Les panneaux solaires permettent de me faire gagner 30% d'autonomie en roulant mais ne permettent pas d'alimenter à 100% le véhicule", explique le créateur de la voiturette. Avec ses 4 batteries, le véhicule atteint 80 kilomètres d'autonomie assure Marc Neycenssas, "et jusqu'à 105 kilomètres avec du soleil", complète-t-il.

Marc Neycenssas dans l'atelier où naissent ses créations. © Radio France - Olivier Chauve

Un "Marc Gyver" aux millions de vues sur Internet

Le virus de l'inventeur a frappé Marc très tôt, et le jeune homme, technicien de maintenance chez Philaposte à Boulazac, a déjà créé de nombreux objets. Marc a établi son atelier à l'arrière du café de ses parents qui lui ont transmis la passion du bricolage. C'est ce goût pour la débrouille qui lui vaut le surnom de "Marc Gyver", en référence à la série télévisée des années 1980 avec Richard Dean Anderson dans le rôle phare.

Mais inventer n'est la seule motivation du jeune créateur, qui aime partager ses aventures filmées sur Internet. Lui qui rêve de travailler dans l'audiovisuel filme le processus de création de ses inventions, avant de les publier sur sa chaîne YouTube. Des vidéos vues pour certaines plusieurs millions de fois par des internautes du monde entier.

Chaque roue de la voiturette de Marc Neycenssas intègre un petit moteur électrique. © Radio France - Olivier Chauve

La voiturette électrique et solaire de "Marc Gyver" est à retrouver dimanche 8 mars, sur TF1 à partir de 13h30 dans "Grands reportages", pour le deuxième épisode de "Dans la tête des inventeurs".