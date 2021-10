Un Isérois finaliste du championnat de France des pizzaiolos

Faire des pizzas, c'était son rêve alors Anthony Sicorello s'est reconverti pour en faire son métier. Depuis quatre ans, il tient la pizzeria Bella Ciao au Grand-Lemps en Isère. Son envie de se dépasser le pousse à flirter avec la gastronomie pour tenter de décrocher un titre : celui de champion de France des pizzaiolos . Le concours se déroule jeudi 13 et vendredi 14 octobre à Paris. 90 experts de la pizza sont en lice.

Douze minutes et une seule pizza pour convaincre

Derrière son piano, Anthony Sicorello ajuste les derniers détails de sa recette de compétition. Il laisse infuser des sauces, teste des tuiles-dentelles à l'encre de sèche. "Tous les gestes sont calculés, on n'a pas le droit à l'erreur, on a le droit à une pizza !" explique-t-il. Les produits de sa pizza de concours ne sont pas ceux qu'il utilise habituellement, "on part sur de la Saint-Jacques, du chou-fleur, du petit pois ... pleins de petites choses qui se marient. Il faut essayer de s'improviser restaurateur gastronomique !" rit le jeune pizzaiolo. Il a recommencé sa pizza plus d'une dizaine de fois.

À quelques mètres du four à pizzas, Anthony Sicorello élabore la sauce et la décoration de sa pizza pour la finale. © Radio France - Noémie Philippot

Pour l'épreuve de sélection à Montpellier, il a trouvé l'inspiration chez un grand nom de la cuisine française. "Je me suis dit, il faut que je gagne. J'ai commencé à bouquiner des recettes et je suis tombé sur une recette je crois de Paul Bocuse, c'était une verrine." La transposition sur la pizza fonctionne et l'Isérois décroche son ticket pour la finale qu'il voit comme un tremplin pour encore progresser. "J'ai toujours aimé un peu le défi, être bon dans ce que je fais. Je fais des formations tous les ans et je trouve que ces concours, déjà ça valorise un peu la pizza et surtout ça nous remet en question, savoir si les choses sont bien faites ou pas."

Objectif TOP 10

Anthony Sicorello a pris la route mercredi après-midi avec tous ses ingrédients et quelques pâtons de pâte à pizza dans des glacières. Il va devoir gérer la pression car il est le premier candidat à faire face au jury à 9H ce jeudi. "Ça me donnera peut-être un peu moins de stress parce que les autres candidats ne seront pas arrivés." En douze minutes, sa pizza devra être parfaite. "Le jury note, totalise les points et ... que le meilleur gagne !"

Si la recette complète est pour l'instant secrète, Anthony Sicorello promet d'essayer de présenter sa pizza de concours à la carte de sa pizzeria du Grand-Lemps s'il réussit à faire une bonne place. Il espère se hisser dans le TOP 10.