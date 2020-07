Un jardin insolite rouvre ses portes à Fyé dans le Nord de la Sarthe

Les automobilistes qui passent devant la route principale de Fyé connaissent bien le jardin d'art brut de Fernand Chatelain. Les œuvres colorées et humoristiques de cet ancien agriculteur se voient du bord de la route. Le site vient de rouvrir ce dimanche. Il accueille 300 visiteurs par an.

Une dizaine de bénévoles tient le jardin d'art brut de Fernand Chatelain à Fyé, un ancien agriculteur de la commune qui à partir de sa retraite a réalisé des œuvres en couleur sous une armature métallique, enrobé de ciment. Ces sculptures représentent avec humour des animaux, des hommes politiques ou encore des scènes réadaptées de la mythologie.

Le coq, l'une des œuvres de Fernand Chatelain © Radio France - Christelle Caillot

D'agriculteur à artiste

Fernand Chatelain était agriculteur à Fyé. Dans les années 1960, à sa retraite, il s'est mis à concevoir des œuvres dans son jardin. "Il a fait des choses en art brut, autrement dit sans aucune formation et cela donne des œuvre humoristiques", souligne François Robert, le président de l'association du jardin de Fyé. "Au premier regard, on voit surtout les œuvres qui représentent des animaux avec beaucoup d'humour et puis si l'on regarde de plus près, on voit aussi des choses un peu plus engagées et polémiques pour les années 60. Il y a par exemple un couple le jour de leur mariage avec leur enfant assis dans une calèche avec une pancarte "Désiré fait tôt".

Les "4 sans cul" de Fernand Chatelain à Fyé © Radio France - Christelle Caillot

Des visiteurs surpris et émerveillés

Jacques qui habite Alençon passe souvent sur la route de Fyé. Il voyait régulièrement le jardin mais n'était jamais rentré à l'intérieur : "C'est un jardin original. C'est un artiste qui n'est pas forcément côté mais qui a fait des très belles choses. Il s'exprime avec des matériaux simples, et créé une œuvre".

Monique est venue en famille du Mans et elle a beaucoup apprécié les représentations avec les animaux. "Je regardais les éléphants et au-dessus les girafes; c'est plein d'imagination. En fait, on essaie d'imaginer ce que lui, il a pu penser quand il a réalisé son travail. C'est un peu loufoque".

En plus, des œuvres, les visiteurs peuvent également découvrir l'atelier de Fernand Chatelain et ainsi voir les différentes étapes de son travail.

Le musée peut se voir gratuitement tous les dimanches et les jours fériés, jusqu’à fin septembre, de 14 h 30 à 18 h et les autres jours sur rendez-vous avec l’office de tourisme de la Haute Sarthe Alpes mancelles.