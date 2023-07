Un jeune Ardéchois de retour chez lui après avoir parcouru 11.000 km à vélo à travers le monde

Il n'arrive pas à toute allure, avec ses 11.000 km dans les mollets. Antonin Juillat a convié celles et ceux qui le souhaitent à pédaler avec lui sur les derniers kilomètres jusqu'à Sécheras. Mais la côte est rude "Ils m'ont tous attendus dans la montée", sourit-il, avec humilité. Il faut dire que son vélo est chargé de 35 kg de bagages, répartis dans des sacoches fixées aux roues.

A l'arrivée dans le village, environ 150 personnes accueillent son retour.

Antonin a parcouru les derniers kilomètres avec ses proches. © Radio France - Florence Gotschaux

Le jeune Ardéchois revient à Sécheras, situé au nord de Tournon, en Ardèche, un an après l'avoir quitté. Son objectif à l'époque, rouler jusqu'à la Chine. Il s'est arrêté en Inde mais a tout de même traversé 16 pays ! En partageant les différentes étapes de son périple sur les réseaux sociaux.

Suivi par les élèves de l'école

Car ce n'était pas un voyage solitaire, bien au contraire. En plus des messages qu'il pouvait recevoir sur facebook ou instagram, il échangeait toutes les semaines avec les élèves de l'école de Sécheras-Cheminas, en leur envoyant un compte rendu de la semaine écoulée, ou en programmant des appels vidéos. Leurs échanges, textes et photos, sont d'ailleurs exposés sur les grilles de l'établissement scolaire.

Son vélo était chargé de 35 kilo de bagages. © Radio France - Florence Gotschaux

L'occasion d'évoquer ses rencontres, au détour des routes d'Italie, de Bosnie, d'Albanie, de Grèce, de Turquie, d'Israël, de Palestine, d'Arabie Saoudite, ou d'Inde. "Je pouvais comparer les visions sur mon voyage, car je communiquais aussi avec les personnes âgées de la maison de retraite de Saint-Jean de Muzols", explique-t-il.

"Des hauts et des bas... le moral, c'est pareil que le vélo"

Aujourd'hui, le jeune homme et ses moustaches style "guidon" (ça ne s'invente pas) a le sourire. Mais son voyage n'a pas toujours été simple. © Radio France - Florence Gotschaux

Antonin ne réalise pas encore qu'il a vécu toutes ces aventures. "Il y a eu des hauts et des bas. C'est comme à vélo, on monte et on descend", confie le jeune homme. "Au Monténégro, ma famille, le village, ma copine me manquaient beaucoup... c'était très dur. Des moments hauts il y en a eu : des moments de rencontres à Istamboul, des moments où j'ai partagé des plats typiques avec des bergers en Jordanie... Je finis plus grand après ce périple!"