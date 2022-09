Un jeune Arsacais aux mondiaux de boucherie aux Etats-Unis

Gauthier Détrés, 22 ans, est boucher à Arsac dans le Médoc. Il a été sélectionné avec six autres professionnels pour représenter la France aux championnats du monde de boucherie ce vendredi et samedi. Cette année la compétition a lieu aux Etats-Unis, à Sacramento en Californie.

L'équipe de France de boucherie est composée de cinq séniors et deux jeunes, parmi eux : Gauthier Détrés, 22 ans, originaire d'Arsac dans le Médoc. Cette année la World Butcher's Challenge a lieu aux Etats Unis, à Sacamento en Californie.

14 pays, dont la France, le Brésil, l'Italie, l'Allemagne ou encore le Mexique vont s'affronter autour de différentes épreuves. Les bouchers devront notamment réaliser une table de sept mètres composé d'une demi-vache, d'un demi cochon, six volailles et un agneau, le tout en seulement trois heures quinze.

Surnommé "le sportif", le jeune homme s'est entrainé pendant deux ans pour cette compétition. Il montait un week-end sur deux à Paris avec le reste de l'équipe pour préparer steak, entrecôte, rôti mais aussi tourte, paté et jambon le plus rapidement et efficacement possible.

Quand il n'est pas à Paris avec les Bleus, Gauthier travaille à la boucherie Eric Lazaret, où chaque jour il sert les clients fidèles qui sont devenus ses premiers fans. Comme Catherine et Françoise, deux habituées : "on est impressionnées par sa dextérité et son sang froid, nous on ferait du massacre."

Ces qualités Gauthier a déjà su les mettre en avant lors des européennes de boucherie à Clermont Ferrand en 2021, où il est arrivé premier de sa catégorie. Pour les mondiaux, il concourra seul à nouveau, dans la catégorie "jeune boucher" mais il n'a pas peur "je sais que les autres membre des Bleus seront derrière moi".