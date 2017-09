Un jeune chef luzien réalise le meilleur pintxo d'Iparralde

C'est un jeune chef de Saint-Jean-de-Luz, Anthony Mouquin, qui a remporté ce lundi 25 septembre le concours professionnel de pintxo du Pays basque nord. Le championnat mettait aux prises 11 chefs.

Anthony Mouquin, 23 ans, chef depuis un an à la Bodega Koko à Saint-Jean-de-Luz, a remporté le championnat de pintxo d'Iparralde. Il a séduit les papilles et les yeux des six membres du jury avec son millefeuille de thon rouge au sésame. Onze chefs concourraient ce lundi 25 septembre à Saint-Jean-de-Luz. Les 5 premiers se sont qualifiés pour le championnat d'Euskal Herria qui se déroulera à Saint-Sébastien du 23 au 25 octobre prochains.

"Le pintxo, c'est déjà un petit plat, c'est de la cuisine miniature" - Reportage. Copier

Parmi les qualifiés pour Saint-Sébastien, Pascal Etcheverria. Un habitué. C'était sa 7ème participation à Saint-Jean-de-Luz cette année, et à chaque fois il se qualifie pour aller en Espagne. Un concours qui lui offre de réelles opportunités. Il se réjouit "de voir ce que les Espagnols proposent, leurs innovations, cela me permet d'évoluer dans mon travail" affirme-t-il.

Pascal Etcheverria : "Le pintxo c'est vraiment une cuisine à part, qui se mange en 3 bouchées" Copier

Les cinq représentants d'Iparralde qui concourront au championnat d'Euskal Herria à Saint-Sébastien du 23 au 25 octobre prochains sont : Anthony Mouquin (Bodega Koko, à Saint-Jean-de-Luz), Claude Calvet (Le Getaria, à Guéthary), Andoni Berhouet (Le Brouillarta, à Saint-Jean-de-Luz), Pascal Etcheverria (O'Pintxos, à Saint-Jean-de-Luz) et Sergio Meylou (Le Suisse, à Saint-Jean-de-Luz).