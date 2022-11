Un jeune dauphin est égaré dans le port de Sanary

Le dauphin bleu et blanc est l'espèce la plus répandue en Mer Méditerranée (illustration)

Un jeune dauphin est égaré ce mardi dans le port de Sanary-sur-Mer. C'est un témoin qui a aperçu l'animal ce mardi matin avant de prévenir immédiatement les pompiers. Une équipe de sauvetage aquatique est mobilisée, ainsi que les spécialistes du Réseau national échouages, qui suit les échouages de mammifères marins sur tout le littoral français.

Le dauphin blanc et bleu mesure environ un mètre, il s'agit de l'espèce la plus répandue sur nos côtes méditerranéennes. Les spécialistes demandent aux curieux de ne pas se précipiter sur place et surtout de ne pas intervenir eux-mêmes. cela pourrait notamment être très dangereux pour le dauphin. L'animal n'est pas forcément récupéré tout de suite par les secours car ils attendent de voir s'il peut regager tout seul le large, étant donné qu'il semble en bonne santé.