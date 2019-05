Un jeune du club cycliste d'Étupes finit sa course... en chaussettes!

Le CC Étupes, club cycliste du Doubs, se souviendra longtemps de la 54e édition de la Flèche Ardennaise en Belgique dimanche dernier. L'un de ses coureurs, un jeune de 19 ans, a fini sa course à pied, en chaussettes et avec plus de deux heures de retard.