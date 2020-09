Un jeune finistérien dans The Voice Kids ce samedi sur TF1

Un jeune finistérien va représenter la Bretagne ce samedi 12 septembre sur TF1. Nathan, 13 ans, participe aux auditions à l'aveugle de la saison 7 de The Voice Kids. Cet adolescent, originaire de Moëlan-sur-mer, devra séduire l'un des quatre coachs de l'émission : Jenifer, Kendji Girac, Soprano ou Patrick Fiori.

Pour participer au télécrochet, Nathan s'est présenté à un casting à Plœmeur en mai 2019. Les auditions à l'aveugle, diffusées depuis le 22 août dernier, ont, elles, été enregistrées en début d'année. "J'étais stressé, admet-il en se remémorant son expérience sur le plateau. Je regarde The Voice et The Voice Kids depuis que je suis tout petit. De savoir que j'allais monter sur le plateau que je regarde depuis longtemps, ça m'a mis un petit coup de pression, mais c'est une très bonne expérience", ajoute le participant.

Une enfance dans la musique

Nathan s'est préparé avant de monter sur scène. "La préparation des auditions à l'aveugle, mais aussi les auditions à l'aveugle en elles-mêmes, c'est une expérience à vivre. Peu importe où on s'arrête dans l'aventure, c'est quelque chose que l'on ne peut pas regretter", lance celui qui a grandi dans une famille de musiciens. Lui-même joue du piano depuis ses 6 ans et a pris des cours de chant entre ses 11 et 13 ans. "Ma rencontre avec le chant c'était un peu un accident et, comme j'ai adoré, j'ai décidé de continuer."

Je ne suis plus stressé, mais plutôt excité de découvrir le résultat du tournage

Lors de son audition, Nathan est venu accompagné : ses sœurs, ses parents et sa professeure de chant. Il est d'ailleurs soutenu par ses proches dans cette aventure : "Mes amis, ma famille, tout le monde est derrière moi. Ils m'ont tous dit qu'ils seraient derrière leur télévision, ça fait plaisir à entendre." Le jeune chanteur aussi sera, lui aussi, branché sur TF1 samedi soir. "J'ai hâte de découvrir les enregistrements, car je vais voir les résultats du tournage en même temps que tout le monde, sourit-il. Je ne suis plus vraiment stressé, mais plutôt excité."

Nathan interprétera la chanson "Someone you loved" de Lewis Capaldi. Va-t-il être sélectionné pour poursuivre l'aventure ? Le Finistérien garde son secret jusqu'au bout. Réponse ce samedi soir à partir de 21h sur TF1.