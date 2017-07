Un jeune gardois atteint de maladie dégénérative réalise son rêve : un road trip aux USA

Jonathan est atteint d'une amyotrophie spinale qui l'empêche de se séparer de son fauteuil roulant. Mais ce battant de 19 ans s'envolera mercredi pour un voyage aux Etats Unis de 21 jours, accompagné de son frère et de sa soeur.

Ce n'est pas parce que l'on est handicapé que l'on ne peut pas voyager. C'est ce que tentera de prouver Jonathan pendant 21 jours de voyage sur la côte ouest des Etats Unis.

OntheroadavecJO

Son projet baptisé "On the road avec Jo" cela fait près de deux ans qu'il y travaille. Accompagné de son grand frère journaliste, de sa grande sœur infirmière, et d'un ami, 5000 kilomètres d'aventure les attendent.

Le Grand Canyon, San Fransisco ou la Sillicon Valley, une aventure familiale hors du commun et entièrement financée par la fratrie. Nous les avons rencontrés chez eux :

