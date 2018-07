Saint-Lô, France

Il n'a que 19 ans et pourrait jouer bientôt dans la meilleure ligue de baseball au monde, la MLB américaine. Léo Jiminian, né à Saint-Lô, va intégrer une université texane à la rentrée. Il vient de signer un contrat de deux ans, à hauteur de 200.000 euros, pour parfaire sa formation. Un tel montant, pour un joueur européen, c'est une première. Le jeune homme évolue pour l'instant en région parisienne chez les Templiers de Sénart, en première division française.

Fils d'un ancien international français

Considéré comme l'un des meilleurs espoirs européens de la discipline, il commence le baseball à l'âge de 4 ans. Il faut dire que le papa, Carlos Jiminian, est lui-même joueur de baseball, ancien international français. Il fait ses premières armes dans l'équipe des Jimmers de Saint-Lô, dirigée par le papa. Élève au collège Bon Sauveur, il quitte la Manche à 15 ans pour Bordeaux, puis Toulouse, en sports-études, ce qui lui permet d'intégrer rapidement l'équipe de France, à 17 ans seulement.

C'est lors d'un stage l'an dernier, en Floride, que le deuxième base est repéré par un scout américain. Ce dernier va le suivre lors de plusieurs compétitions internationales, avant de lui proposer d'intégrer à la rentrée 2018 une prestigieuse université américaine au Texas. Une offre que Léo Jiminian accepte.

Léo Jiminian, ici, lors d'un match de première division française. - Equipe des Templiers de Sénart

"Il va vivre le rêve que je n'ai jamais pu réaliser", Carlos Jiminian, le père

Dans le championnat universitaire, le jeune Saint-Lois va disputer 160 rencontres par an, soit une tous les jours quasiment. Il va partir le 26 août et le père ne cache pas sa fierté. "Il ne vit que pour ça, avoue Carlos Jiminian. Son but, c'est d'atteindre la MLB. Pour tout joueur de baseball, c'est le Graal. C'est un peu comme la NBA en basket. Il va vivre le rêve que je n'ai jamais pu réaliser. Moi aussi, à son âge, j'ai eu l'opportunité d'intégrer le championnat universitaire américain. Mais j'ai été papa jeune, j'ai choisi la famille. Alors, je vais vivre ça à travers lui."

Carlos Jiminian assure qu'il suivra tous les matchs de son fils sur internet, en dépit du décalage horaire. "Et j'espère qu'il fera comme d'habitude, qu'il continuera de m'appeler pour que je lui donne des conseils. Il aura toujours besoin de son papa (rires)."