Un jeune mannequin héraultais finaliste d'un concours de top-models européen

Un jeune mannequin héraultais va vivre un rêve ce dimanche à Bruxelles, en Belgique. L'habitant de Villetelle, près de Lunel, est finaliste de Top Model Europe, un concours de beauté européen. Il fait partie de la vingtaine de personnes sélectionnées alors qu'il y avait plus de 20 000 candidatures au départ. Avec, à la clef, une possibilité de réaliser un book photos et être promu auprès de grands noms du milieu de la mode.

Qui est Anthony Fages, ce jeune mannequin ? Il a 18 ans, pèse 69 kilos pour 1 mètre 80. Il suit des études dans l'immobilier à La Grande Motte. Le jeune homme travaille d'ores et déjà pour trois agences de mannequinat (Enjoy Models Agency, Anakena Models Management et Barcino Management). Il était déjà finaliste du concours de beauté l'an dernier mais elle n'a pas pu avoir lieu à cause du Covid-19.

Un jeune étudiant héraultais

Le jeune homme travaille dans la mode depuis deux ans. Il espère que ce concours lui ouvrira des portes : "J'espère gagner. Mais si ce n'est pas le cas, le but est de me faire voir et de me développer au niveau national. Il y a de gros couturiers qui seront présents lors de ce concours mais également des agences, des photographes de renommée."

Il rêve d'en faire son métier : "j'aimerais travailler avec des marques. J'ai un profil commercial. Sur des ventes de parfums, de vêtements. Vraiment tout ce qui est plutôt dans les affiches, dans les catalogues, ce genre de choses."

"Je veux montrer aux jeunes qu'il est possible d'intégrer le monde très fermé de la mode" - Anthony Fages, mannequin héraultais

Anthony Fages va porter haut et fort les couleurs de l'Hérault et plus largement celles de l'Occitanie. Il aimerait bien être un exemple pour ceux qui veulent se lancer dans le monde de la mode : "L'objectif dans ce concours, ce serait de montrer aux jeunes que même en venant d'un petit village de campagne, même en étant parti de zéro avec 15 à 20 kilos de plus qu'actuellement, il est possible d'intégrer et de se développer dans un milieu qui est très fermé."

Lui qui n'avait pas pensé en faire une carrière au départ : "La mode est arrivée comme par hasard. C'était pas du tout dans l'intention de devenir professionnel et de vivre de ça, mais plutôt de me prouver à moi même que je pouvais faire des choses bien. Grâce à ça, j'ai pu gagner confiance en moi et me donner un nouvel objectif pour réussir ma vie." Il espère maintenant finir sur le podium de ce concours de beauté européen. Résultat ce dimanche soir.

Anthony Fages est un habitant de Villetelle qui a 18 ans. - Anthony Fages

