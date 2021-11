Un jeune marginal remporte 500 000 euros sur un ticket à gratter à Montpellier

C'est la belle histoire du weekend à Montpellier, un marginal d'une vingtaine d'année a remporté 500 000 euros au jeu à gratter, trois tickets X 20 dont un était gagnant ! C'était samedi soir au Dhrif tabac Chic sur le cours Gambetta.

D'après la Française des jeux, il avait une chance sur trois millions de remporter cette somme sur ce jeu à gratter.

Il pensait avoir gagné 25 euros parce qu'il n'avait pas gratté le ticket jusqu'au bout

La buraliste elle même n'en revenait pas "Je le voyais un peu tous les après midi, il passait prendre X20 et il gagnait parfois 100 euros ou 200 euros. Samedi dernier, il a gratté deux tickets et le troisième, il pensait avoir gagné 25 euros parce qu'il n'avaient pas gratté jusqu'au bout. Il s'avère que c'était 5 fois 100 000. Donc, du coup, je l'ai passé à la machine et ça m'a sorti un ticket non payable. Donc, j'ai appelé la Française des Jeux parce que j'ai trouvé ça bizarre. Ils m'ont dit que c'était gagnant. Ils nous ont donné une adresse et je l'ai donnée aux clients. Dès hier (dimanche), ils sont tous venus gratter des x20. Moi même, j'ai en ai gratté un ! "

Dans le quartier Gambetta et autour de Plan Cabanes, on ne parlait que de cet heureux gagnant ce lundi matin.

"J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait gagné 500 000 euros, tant mieux pour lui, j'ai su que c'était un SDF en plus qui vendait des cigarettes, mais tant mieux pour lui puisque il était dans la misère !"

"Bon, chacun a sa petite version. Des fois, on me dit que c'est un Algérien , d'autre fois un Egyptien, mais je suis contente pour lui. Il a eu de la chance et c'est tant mieux".

"C'est un petit jeune de 22 ans, c'est magnifique de gagner de grosses sommes comme ça et c'est un coup de chance. Maintenant tout le monde va tenter sa chance."

"On est content pour lui. Ça nous donne de l'espoir pour tout le monde ici. On joue presque tous les jours. Tout le monde joue. C'est de la chance. J'aurais bien aimé que ce soit moi."

"Franchement, tout le monde ici, est content pour lui parce que c'est un gars trop gentil. J'espère qu'il va faire des choses bien avec cette somme. Peut-être qu'il va ouvrir un commerce, et faire travailler quatre ou cinq personnes. Ce serait bien pour les gens ici, pour la France. Nous aussi on va gratter, et peut être un jour, on va gagner."