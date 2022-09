Un jeune Mayennais de 24 ans ouvre une académie de football au Pérou en Amérique du Sud

Flavien Couëffé a 24 ans. Après avoir passé un an au Pérou, et être tombé amoureux de ce pays, il a décidé de s'y installer et d'ouvrir une académie de football.

C'est un jeune homme qui a la tête sur les épaules et qui ne manque pas d'ambitions. A seulement 24 ans, ce Mayennais a décidé d'ouvrir une académie de football au Pérou en Amérique du Sud "Ça fait déjà quelque temps que je travaille sur ce projet. J'ai vécu un an là bas. Et à force de parler avec des Péruviens et d'aller voir des clubs de foot, j'ai compris qu'il y avait une opportunité. Donc j'ai décidé de me lancer. Et après un an de travail, voilà, _je vais ouvrir ma propre académie de football pour janvier 2023._"

Il va former des enfants de 3 à 17 ans

Flavien Couëffé est un ancien footballeur, passé par la case éducateur et entraineur. Il a toujours voulu garder un pied dans le monde du ballon rond : "Je vais pouvoir transmettre mes connaissances et surtout ma passion. Une académie de foot, c'est en fait ouvert à tous les enfants de 3 à 17 ans. Ça va leur permettre de faire des entraînements chaque jour ou trois fois par semaine, tout va dépendre de leur catégorie. Grâce à ça, ils vont pouvoir s'inscrire à des compétitions.". Quand on pense football et Amérique du Sud, on pense plus au Brésil ou à l'Argentine, et pourtant, les Péruviens sont dingues du ballon rond _"_il y a beaucoup de passionnés de football. C'est un pays qui est mordu de football. . Tous les passionnés du ballon rond sortent dans les rues les jours de match. Le gouvernement a même décrété un jour férié lorsque le Pérou jouait le barrage de la Coupe du monde. Donc ça reste un pays de foot et c'est ça qui est le plus important. Il y a quelques quelques académies, mais ce n'est pas très développé."

Des clubs de Ligue 2 séduits par le projet

Depuis un an, Flavien Couëffé cherche des sponsors pour monter son académie. Il a aussi mis de l'argent de côté pour débuter son activité, il compte ensuite sur les licences pour faire tourner sa petite entreprise : " j'ai juste besoin de louer un complexe sportif. Et puis contrairement à la France, là-bas les licences se payent chaque mois et non à l'année. Et puis, même si je ne peux pas en dire beaucoup, Je suis en discussion avec trois clubs professionnels pour signer un partenariat." Le Stade Lavallois peut être? "Ça serait cool, car c'est le club de ma ville" Flavien Couëffé ne compte pas s'arrêter au Pérou : "l'objectif, c'est d'ouvrir ma première académie au Pérou en janvier 2023, puis en Espagne pour 2024 et après en France pour 2025. Mais bon, on va voir comment tout ça va se mettre en place!"