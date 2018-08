Antoine Pilorge, 16 ans, vient de gagner The Amazing Making Of, un concours européen de bricolage grâce à un buggy qu'il a fabriqué à partir de pièces récupérées avec l'aide son père Xavier.

Bisten-en-Lorraine, France

Antoine a 16 ans et habite Bisten-en-Lorraine. Il vient de remporter le premier prix d'un concours de bricolage européen The Amazing Making Of. Pour gagner, il fallait réaliser un projet un peu fou. Aidé par son père Xavier, le jeune bricoleur a décidé de fabriquer un buggy : une petite voiture à moteur tout terrain. 5000 euros en bons d'achat chez ManoMano, un site d'outils de bricolage, de rénovation et de jardinage lui ont été remis.

Tout est construit dans le garage

Le jeune mosellan a tout imaginé et construit dans son garage à partir de pièces récupérées. Il a terminé de construire le châssis qui est la première étape de fabrication. Il va, ensuite, s'occuper de la partie mécanique comme la direction et le freinage. L'objectif est que l'engin puisse rouler sans problème.

Le châssis du buggy est terminé. Xavier et Antoine vont maintenant s'occuper du freinage et de la direction. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Le projet est né il y a quatre ans mais Antoine l'a sérieusement repris il y a six mois. "Au début j'avais utilisé un moteur de mobylette. Aujourd'hui le projet est devenu plus ambitieux et j'utilise un moteur de twingo. Il faut dire qu'il y a quatre, je ne savais pas aussi bien bricoler" explique le jeune homme, en formation de chaudronnerie industrielle au lycée professionnel de Faulquemont.

Le bricolage, une histoire de famille

Pour ce projet, Antoine est épaulé par son père, qui lui a transmis son goût pour le bricolage. "Je lui transmets mes connaissances et deux jours plus tard, il fait mieux que moi ! Je le vois évoluer depuis des années et là la finalité c'est son buggy" s'exclame fièrement Xavier.

Les premiers essais de la petite voiture sont prévus pour fin septembre. Le père et son fils n'en resteront certainement pas là, ils ont encore de nombreux projet à réaliser.