Moselle, France

Un jeune Mosellan se lance un défi assez fou : Gauthier Mathieu, 23 ans, originaire de Marieulles-Vezon, au sud de Metz, va partir le 16 septembre pour traverser la Cordillère des Andes en vélo, tout seul et en autonomie. Une aventure de 7.000 km en Amérique du Sud, de l'Equateur jusqu'au bout de l'Argentine qui va lui prendre 6 mois. Après des études de commerces, le jeune homme veut se lancer dans une aventure de l'extrême.

Gauthier Mathieu : "C'est un défi que je me suis lancé" Copier

Gauthier Mathieu ne fait pas les choses à moitié. Non seulement, il va parcourir pendant 6 mois la Cordillère des Andes à vélo mais en plus, il va le faire en totale autonomie, avec sa tente et son réchaud casés avec ses vêtements et tout le reste de son équipement dans 5 sacoches assez lourdes : "Je vais avoir environ 35 kilos de matériel, avec un vélo également déjà assez lourd, qui pèse 16 kg, donc je vais avoir une cinquantaine de kilos à tirer, ça va être de l'endurance !".

Le jeune homme est longiligne mais costaud : il fait déjà de longs trails en montagne, et a longtemps été triathlète. Rouler à très haute altitude ne lui fait pas peur : "Au maximum, je vais passer des cols à 5.000 m d'altitude, sinon au quotidien, beaucoup d'endroits sont à 3.000 m, sur de hauts plateaux, là où le souffle a besoin de s'habituer un petit peu".

Gauthier Mathieu prêt pour son aventure sud-américaine

Après une école de commerce, à 23 ans, Gauthier Mathieu veut donc faire une pause pas vraiment banale et cette aventure de l'extrême, son entourage l'approuve plus ou moins : "Beaucoup de mes amis m'encouragent, maintenant si vous demandez à ma mère, elle est un peu plus inquiète mais je fais les choses comme il faut, je comprends le matériel de sécurité qu'il faut, donc tout se passera bien". Un aventurier connecté aussi. Le périple de 7.000 km de Gauthier Mathieu sera à retrouver sur sa page Facebook et son compte Instragram. Départ le 16 septembre direction Quito en Equateur et un retour prévu en France en avril prochain.