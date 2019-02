VIDÉO - Un jeune phoque fait bronzette plusieurs heures dans le port des Sables-d'Olonne

Les Sables-d'Olonne, France

"Il était juste à côté du bateau de Jean-Luc Van den Heede", raconte Franck, le maître de port de Port Olona, aux Sables-d'Olonne, ce mercredi 20 février : "J'ai vu ce jeune phoque au soleil, qui me regardait, il a fait du bruit en me voyant, en disant : 'oh ne viens pas me déranger, je fais bronzette'".

Franck a mis en ligne une vidéo, qui a obtenu plusieurs milliers de vues en quelques heures. Il a prévenu le centre Pelagis qui a envoyé un émissaire sur les lieux afin de vérifier l'état de santé de petit mammifère à moustache.